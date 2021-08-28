Пентагон впервые при администрации Байдена провел переговоры с военными КНР

КИЕВ. 28 августа. УНН. Представитель Пентагона высокого ранга впервые с момента вступления в должность президента США Джо Байдена провел переговоры с китайскими военными. Об этом сообщает в пятницу агентство Reuters со ссылкой на представителя американских властей, передает УНН.

Детали

Согласно его данным, разговор состоялся на прошлой неделе, с американской стороны в нем участвовал заместитель помощника главы Пентагона по делам Китая Майкл Чейз, а с китайской — заместитель начальника Канцелярии по международному военного сотрудничества Центрального военного совета КНР (ЦВС) Хуан Сюэпин.

“(Они) использовали военный телефонный канал между США и КНР, чтобы провести защищенную видеоконференцию”, — сообщил представитель американских властей.

По его словам, Чейз и Хуан Сюэпин обсудили в первую очередь способы сокращения рисков и предотвращения кризиса.

Напомним

Ранее Китай решил обратиться к ВОЗ с просьбой расследовать работу нескольких лабораторий в США.