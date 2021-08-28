Конгресс США просит соцсети предоставить данные, связанные со штурмом Капитолия

КИЕВ. 28 августа. УНН. Комитет Конгресса США по вопросам расследования нападения 6 января на Капитолий попросил крупные компании-владелицы социальных сетей, в том числе Facebook, Twitter и Google Alphabet, передать записи сообщений, связанные с нападением сторонников 45-го американского президента Дональда Трампа здание законодательной власти США. Об этом комитет сообщил 27 августа, передает УНН.

Детали

Специальный комитет Палаты представителей (нижняя палата Конгресса) попросил 15 компаний предоставить данные, связанные с события 6 января и в несколько дней к нему, в том числе распространение дезинформации и попытки прекратить сертификацию выборов президента Джо Байдена. Такие требования также выдвигались к сайтам 4chan и 8kun.

По данным агентства Reuters, Twitter отказался комментировать это обращение. TikTok и Parler не ответил сразу на запросы журналистов относительно комментариев. Facebook, Snap, Google и Reddit подтвердили, что получили запрос, и сказали, что компании будут работать с комитетом. Комментарии других представителей социальных сетей не удалось получить.

Комитет ищет записи за период после весны 2020 года, в том числе данные об изменениях политики компаний, если таковые были, направленные на противодействие распространению ложной информации в интернете.

Напомним

Накануне семь полицейских подали в суд на Трампа за штурм Капитолия 6 января.

20 августа Reuters сообщало, что ФБР обнаружило доказательства того, что атака на Капитолий США была скоординированной.