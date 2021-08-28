"Шахтер" и "Динамо" получили расписание матчей в группах Лиги чемпионов

КИЕВ. 28 августа. УНН. Стал известным календарь игр киевского "Динамо" и донецкого "Шахтера" на стадии группового этапа Лиги чемпионов, сообщает УНН со ссылкой на сайты клубов.

Детали

“Динамо” свой путь в квартете Е начнет путь игрой с “Бенфикой” дома, которая пройдет 14 сентября. Во втором туре “Динамо” поедет в Мюнхен на игру с “Баварией”, а дальше будет выезд в Каталонии — игра с “Барселоной”.

Четвертого тура “Динамо” примет “Барселону”, в пятом дома сыграет с “Баварией”, а закрывать шестым туром в гостях с “Бенфикой”.

Зато в 1-м туре команда Роберто Де Дзерби встретится на выезде с “Шерифом”, а во 2-м и 3-м принимать дома “Интер” и “Реал”.

Календарь “Шахтера” в Лиге чемпионов с 4-го тура:

4-й тур. “Реал” — “Шахтер”

5-й тур. “Интер” — “Шахтер”

6-й тур. “Шахтер” — “Шериф”.

Что предшествовало этому

ФК “Металлист” пригласил “Шахтер” играть еврокубковые матчи на фартовом стадионе.