Смертность от COVID-19 в России достигла месячного максимума

КИЕВ. 28 августа. УНН. В июле общее число умерших в России из числа инфицированных коронавирусом составило 50 421 человек, это почти вдвое выше, чем в июне, когда, по уточненным данным, погибли 27 443 зараженных SARS-CoV-2 пациента. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Росстатом в пятницу, 27 августа, передает УНН.

Детали

Согласно данным статистического ведомства, COVID-19 стал основной причиной смерти в 44 128 случаях, из них в 38 922 случаях коронавирус был идентифицирован, а в 5206 он предполагался, что потребовало проведения дополнительных медицинских исследований.

В июле в России от коронавируса умерло почти на 30 тысяч человек больше, чем в июне

Как отмечается в отчете Росстата, в качестве сопутствующего заболевания коронавирус был диагностирован у 6293 умерших. При этом он не был прямой причиной смерти, но оказал значительное влияние на 1449 случаев в июля 2021 г. году еще в 4844 случаях вирус был идентифицирован, но на смерть не повлиял.

По уточненным данным Росстата за июнь 2021 коронавирус стал основной причиной смерти в 23 780 случаях, из них в 20 447 он был подтвержден, а в 5825 предусматривался. В 897 случаях вирус ускорил смерть, а в еще 2766 он был идентифицирован, но существенного влияния не оказал.

Всего в июле в России от последствий заражения коронавируса умерли 215 265 человек, что почти на 29 610 человек больше, чем месяцем ранее, когда умерли 185 655 россиян.

Напомним

В оккупированном Россией Севастополе возросла смертность от COVID-19.