В мире от COVID-19 умерло около 4,5 млн человек

КИЕВ. 28 августа. УНН. По состоянию на утро субботы в мире от COVID-19 умерло почти 4,5 млн человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные сайта Worldometers.

Общая ситуация

Всего в мире на COVID-19 инфицированные 216,204,287 человек, из них выздоровели 193,188,637 человек. Количество умерших возросло до 4,498,864.

“Лидеры” по количеству инфицированных

Странами с наибольшим распространением коронавируса остаются США (39,540,401), Индия (32,649,130), Бразилия (20,703,906), Россия (6,844,049), Франция (6,711,268), Великобритания (6,666,399), Турция (6,311,637) и Аргентина (5,167,733).

“Лидеры” по количеству летальных исходов

Наибольшее количество смертей среди стран мира зафиксировано в США (653,405), Бразилии (578,396) и Индии (437,403).

Общая ситуация в Украине

Согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 2 280 203 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 53 632 — летальные.

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта прошлого года Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.