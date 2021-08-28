Новости: Экономика
28 августа 2021, 06:14 • Илья Нежигай • 4995
Официальный курс гривны установлен на уровне 26,77 грн/доллар
КИЕВ. 28 августа. УНН. По состоянию на 28 августа 2021 года официальный курс гривны установлен на уровне 26,77 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют по состоянию на утро установлены на таком уровне:
26.774400 грн за доллар;
31.512100 грн за евро;
0.361720 грн за российский рубль;
36.757200 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 27 августа курс всех валют не изменился.
Источник: УНН
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