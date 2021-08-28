Новости: Спорт
28 августа 2021, 06:50 • Сергей Куркович • 4320
Соперник "Шахтера" по Лиге чемпионов выиграл второй матч на старте серии А
КИЕВ. 28 августа. УНН. Действующий чемпион Италии "Интер" на выезде провел встречу с итальянской "Вероной", сообщает УНН со ссылкой на сайт клуба.
Детали
“Верона” открыла счет на 15 минуте и долгое время была близка к получению положительного результата. Однако на 47 минуте Мартинес выровнял положение, а дубль новичка Корреа на 83 и 90 + 4 минутах принес “Интеру” три очка — 3:1.
Команда Симоне Индзаги одержала две победы в двух стартовых турах Серии А и занимает первое место турнирной таблицы. “Верона” потерпела второе поражение подряд.
Дополнение
В рамках групповой стадии Лиги чемпионов “Интер” сразится с донецким “Шахтером”.
Источник: УНН
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