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Свитолина пробилась в финал теннисного турнира в Чикаго

Свитолина пробилась в финал теннисного турнира в Чикаго

КИЕВ. 28 августа. УНН. Украинская теннисистка Элина Свитолина пробилась в финал турнира WTA-250 "Chicago Women's Open", который проходит на кортах в Чикаго (США), передает УНН со ссылкой на сайт Теннисный портал Украины.

Детали

В полуфинальном поединке украинка, посеянная под первым номером, сломила сопротивление шведской теннисистки Ребекки Петерсон — 6:1, 6:7 (4), 6:3.

В финале Элина Свитолина сыграет с победительницей матча между 68-й ракеткой мира Ализе Корне (Франция) и 88-й ракеткой мира Варварой Грачевой (Россия).

Дополнение

Украинка проведет свой первый финальный поединок в текущем сезоне. В прошлом году Свитолина выиграла два титула на турнирах WTA 250 в Мексике и Франции. Всего в коллекции Элины 15 титулов WTA.

Источник: УНН
Теги: спорт, теннис
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