Военные США ликвидировали боевика "Исламского государства" в Афганистане
КИЕВ. 28 августа. УНН. Военные США в Афганистане с помощью беспилотника нанесли удар по боевику, связанному с ячейкой террористической группировки "Исламского государства". Сообщается, что он занимался организацией нападений, пишет CNN, ссылаясь на слова представителя Центрального командования Вооруженных сил США (CENTCOM) капитана Билли Урбана, передает УНН.
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“Контртеррористическую операцию провели в провинции Нангархар на востоке Афганистана. По предварительным данным, боевик был уничтожен, жертв среди мирного населения нет”, — сообщил Урбан.
Детали
Авиаудар предварительно был согласован с президентом США Джо Байденом.
Контекст
Спецоперация была проведена после того, как спецслужбы предупредили руководство США о подготовке в Кабуле еще одного теракта. Посольство США в Кабуле призвало американцев “немедленно покинуть” зону возле аэропорта Кабула из-за угроз безопасности.
Напомним
После установления власти “Талибана” в Афганистане в аэропорту Кабула обострилась ситуация, западные страны и НАТО предупреждали об угрозе атак. Уже 26 августа у здания аэропорта Кабула произошел теракт, устроенный террористом-смертником. Сообщалось, что в результате теракта погибли по меньшей мере 200 человек, среди которых 13 погибших американских военнослужащих.
Президент США Джозеф Байден приказал нанести удар в ответ на теракты в аэропорту Кабула.
Ответственность за взрывы на себя взяла “Исламское государство”. “Талибан” осудил нападение.
Установление власти “Талибана”
Боевики “Талибана” после 11-дневного наступления 15 августа без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над афганской столицей. Президент Афганистана Ашраф Гани сообщил, что сложил полномочия, чтобы не допустить кровопролития, и покинул страну. Западные страны эвакуировали или эвакуируют своих граждан и сотрудников. “Талибан” определил крайний срок для этого — до 31 августа.