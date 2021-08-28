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Футболист сборной Люксембурга пополнил ряды "Ворсклы"

Футболист сборной Люксембурга пополнил ряды "Ворсклы"

КИЕВ. 28 августа. УНН. Полтавская "Ворскла" объявила о подписании контракта с полузащитником сборной Люксембурга Венсаном Тиллем, передает УНН со ссылкой на сайт клуба.

Детали

Соглашение между сторонами будет действовать три года. Венсан - левша, может сыграть как на обоих флангах, так и в атаке.

Предыдущий сезон он провел в португальском ФК "Насьеналь" за который сыграл 19 поединков и совершил три голевые передачи.

В 21 год хавбек сыграл уже имеет 38 матчей за национальную сборную своей страны.

Дополнение

После пяти туров полтавчане занимают четвертое место в УПЛ.

Источник: УНН
Теги: спорт, футбол
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