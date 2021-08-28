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В Украине сделали уже более 8,8 млн прививок - МОЗ

В Украине сделали уже более 8,8 млн прививок - МОЗ

КИЕВ. 28 августа. УНН. С начала прививочной кампании привито 5 265 635 человек, из них получили одну дозу - 5 265 633 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы - 3 536 963 человека (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 8 802 596 прививок. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения, передает УНН.

Цитата

“166 551 человека вакцинировано против COVID-19 за минувшие сутки 27 августа 2021. Одну дозу получили 57 435 человек полностью иммунизированы — 109 116 человек”, — говорится в сообщении.

В течение суток работали:

— 1023 мобильные бригады,
— 2934 пункта вакцинации;
— 340 центров вакцинации.

Дополнение

В Украине продолжается 5-й этап кампании по вакцинации против COVID-19, на котором прививаться могут все желающие украинцы в возрасте от 18 лет.

Источник: УНН
Теги: Украина, Минздрав, вакцина
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