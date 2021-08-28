В Киеве мужчина бросался в полицию камнями после падения с 8-го этажа

КИЕВ. 28 августа. УНН. В Киеве мужчина выпал из окна восьмого этажа, выжил, и несмотря на травмы бросался камнями в патрульных и медиков, передает УНН.

Детали

Инцидент произошло на столичных Осокорках. Предварительно человек под действием наркотиков решил выпрыгнуть из окна на восьмом этаже, но приземлился на крышу ресторана, благодаря чему остался жив. Более того, несмотря на полученные травмы он был довольно энергичный и бросал камни в патрульных полицейских и медиков, которые пытались оказать ему помощь.

Мужчину все же доставили в больницу. По словам жителей дома компания отдыхала в гостях и пострадавшим один из друзей хозяина дома.

Детали инцидента выясняет следствие.

Материал подготовлен совместно с программой “Надзвичайне.LIVE с Алексеем Павловским” телеканала LIVE.

Напомним

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