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Роман Данилюк завоевал серебро для Украины на Паралимпиаде

Роман Данилюк завоевал серебро для Украины на Паралимпиаде

КИЕВ. 28 августа. УНН. Украинский легкоатлет Роман Данилюк получил серебряную медаль на Паралимпийских Играх в Токио. Он стал вторым в секторе для толкания ядра, сообщает УНН со ссылкой на официальный сайт Олимпийских Игр.

Детали

28-летний представитель Черкасс показал персональный лучший результат сезона. Он толкнул снаряд на 16,53 метра.

Роман Данилюк принимал участие в летних Паралимпийских играх 2016 года в толкании ядра T12/F12. Он получил бронзовую медаль в толкании ядра с лучшей дистанции в сезоне - 15,94 метра.

Добавим, что еще один украинец - Владимир Пономаренко принимал участие в этом виде соревнований. С результатом в 14,96 м он занял четвертое место.

Добавим

27 августа паралимпийская сборная Украины завершила соревновательный день XVI Паралимпийских игр в Токио еще двумя медалями, которые завоевали женская сборная по фехтованию и легкоатлетка Анастасия Москаленко.

Источник: УНН
Теги: спорт, Украина, паралимпийцы
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