Взрывы в Казахстане: количество жертв достигло тринадцати человек

КИЕВ. 28 августа. УНН. В результате пожара и взрывов боеприпасов в одной из воинских частей Казахстана, погибли 13 человек. Десятки человек госпитализированы, несколько находятся в тяжелом состоянии. Местные власти сообщают об эвакуации сотен людей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на МЧС Республики Казахстан и "Радио Азаттык".

Детали

Вечером, 27 августа, МЧС сообщило, что во время проведения поисковых работ найдены тела трех человек, общее количество жертв возросло до 12. Ранее в ведомстве приводили данные о девяти погибших, среди которых - сотрудники МЧС, воинской части, военизированной охраны и военной прокуратуры.

28 августа в МЧС сообщили об обнаружении тела еще одного человека, личность которого устанавливается.

Десятки человек получили ранения. По данным акимата Жамбылской области, по состоянию на утро пятницы в больницах остаются 28 человек, "практически все они являются военнослужащими воинской части". Шесть госпитализированных - в тяжелом состоянии.

По состоянию на 8:00 утра в пунктах временной эвакуации находятся 171 человек, сообщили власти Жамбылской области.

Минобороны подтвердило десять взрывов различной силы, местные жители утверждают, что их было больше.

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По факту взрывов в Жамбылской области проводится расследование по статье "Нарушение правил обращения с оружием, а также с веществами и предметами, представляющими опасность для окружающих".

Причины возгорания на складе инженерных боеприпасов не установлены, рассматриваются различные версии, сообщил министр обороны.

Добавим

На складе в воинской части находилось более 500 тонн тротила. Площадь пожара составила около 700 квадратных метров - он охватил всю территорию склада. Осколки разлетелись в радиусе до двух километров.