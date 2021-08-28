В Одессе сегодня состоится ЛГБТ-марш: программа мероприятия

КИЕВ. 28 августа. УНН. Сегодня в Одессе состоится шествие в поддержку ЛГБТ-сообщества "Одесса Прайд 2021". Об этом сообщили на Facebook организаторы мероприятия, передает УНН.

Детали

"Главное событие Седьмого фестиваля квир-культуры "Одесса Прайд 2021" Прайд Шествие состоится в субботу, 28 августа", - отметили организаторы.

Отмечается, что несмотря на многочисленные угрозы от противников проведения Шествия, организаторы и представители Национальной полиции Украины провели конструктивный диалог, и достигли компромиссного решения по безопасному маршруту Шествия.

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"Жить свободно, жить без страха" - слоган нынешнего прайда. И мы приглашаем всех, кто хочет строить общество без насилия и ненависти, кого волнуют вопросы личной безопасности и бесправие человека в Украине, присоединиться к нашему Шествию", - добавили в организации.

Расписание мероприятия

16.00 - 17.00 - сбор участников, проход на стартовую локацию (Старая Одесса)

16.30 - 17.30 - спич-площадка, выступления гостей Шествия.

17.30 - 18.00 - построение колонны.

18.00 - Прайд Шествие, свободный микрофон.

19.00 - завершение Шествия, разъезд участников.

Напомним

Посольство США в Украине выпустило предупреждение для безопасности граждан США в связи с проведением ЛГБТ-прайдов в Одессе, Харькове и Киеве.

Ведомство отметило, что существует вероятность насилия вблизи митингов, поскольку они привлекли значительное негативное внимание экстремистских групп в Интернете.

В связи с этим, в миссии США в Украине рекомендовали придерживаться следующих мер безопасности.

Накануне ЛГБТ марша в Одессе, участникам марша начали поступать угрозы. Правозащитники Amnesty International призвали власти отреагировать.