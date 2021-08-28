Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 26,93 0,1546  EUR: 31,66 0,1524 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
Марк Гинзбург: Продукт “Украина как антироссийский проект” больше не интересен Америке
Марк Гинзбург: Продукт “Украина как антироссийский проект” больше не интересен Америке
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Общество
Архив
3675

В Одессе сегодня состоится ЛГБТ-марш: программа мероприятия

В Одессе сегодня состоится ЛГБТ-марш: программа мероприятия

КИЕВ. 28 августа. УНН. Сегодня в Одессе состоится шествие в поддержку ЛГБТ-сообщества "Одесса Прайд 2021". Об этом сообщили на Facebook организаторы мероприятия, передает УНН.

Детали

"Главное событие Седьмого фестиваля квир-культуры "Одесса Прайд 2021" Прайд Шествие состоится в субботу, 28 августа", - отметили организаторы.

Отмечается, что несмотря на многочисленные угрозы от противников проведения Шествия, организаторы и представители Национальной полиции Украины провели конструктивный диалог, и достигли компромиссного решения по безопасному маршруту Шествия.

Цитата

"Жить свободно, жить без страха" - слоган нынешнего прайда. И мы приглашаем всех, кто хочет строить общество без насилия и ненависти, кого волнуют вопросы личной безопасности и бесправие человека в Украине, присоединиться к нашему Шествию", - добавили в организации.

Расписание мероприятия
16.00 - 17.00 - сбор участников, проход на стартовую локацию (Старая Одесса)
16.30 - 17.30 - спич-площадка, выступления гостей Шествия.
17.30 - 18.00 - построение колонны.
18.00 - Прайд Шествие, свободный микрофон.
19.00 - завершение Шествия, разъезд участников.

Напомним

Посольство США в Украине выпустило предупреждение для безопасности граждан США в связи с проведением ЛГБТ-прайдов в Одессе, Харькове и Киеве.

Ведомство отметило, что существует вероятность насилия вблизи митингов, поскольку они привлекли значительное негативное внимание экстремистских групп в Интернете.

В связи с этим, в миссии США в Украине рекомендовали придерживаться следующих мер безопасности.

Накануне ЛГБТ марша в Одессе, участникам марша начали поступать угрозы. Правозащитники Amnesty International призвали власти отреагировать.

Источник: УНН
Теги: Одесса и Одесская область, Украина
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2021. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.