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Украинского военного ранено при обстреле на Донбассе

Украинского военного ранено при обстреле на Донбассе

КИЕВ. 28 августа. УНН. Во время обстрела боевиков на Донбассе украинский военный получил проникающее осколочное ранение, передает УНН со ссылкой на оперативно-тактические группировки "Восток".

Детали

Сегодня, 28 августа, боевики в который раз нарушили режим прекращения огня и осуществили обстрел позиций украинских защитников в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

Цитата

"В результате обстрела один военнослужащий получил проникающее осколочное ранение. После оказания первой медицинской помощи раненого транспортировали в лечебное учреждение. Состояние здоровья - удовлетворительное", - говорится в сообщении.

Добавим

На обстрел российско-оккупационных войск украинские защитники предоставили адекватный ответ, прекратив огневую активность противника.

О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителей ОБСЕ через Украинскую сторону Совместного центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.

Напомним

За прошедшие сутки, 27 августа, зафиксировано 7 нарушений режима прекращения огня.

Источник: УНН
Теги: Донбасс, Украина, раненые, обстрелы
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