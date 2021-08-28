Украинского военного ранено при обстреле на Донбассе

КИЕВ. 28 августа. УНН. Во время обстрела боевиков на Донбассе украинский военный получил проникающее осколочное ранение, передает УНН со ссылкой на оперативно-тактические группировки "Восток".

Детали

Сегодня, 28 августа, боевики в который раз нарушили режим прекращения огня и осуществили обстрел позиций украинских защитников в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

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"В результате обстрела один военнослужащий получил проникающее осколочное ранение. После оказания первой медицинской помощи раненого транспортировали в лечебное учреждение. Состояние здоровья - удовлетворительное", - говорится в сообщении.

Добавим

На обстрел российско-оккупационных войск украинские защитники предоставили адекватный ответ, прекратив огневую активность противника.

О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителей ОБСЕ через Украинскую сторону Совместного центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.

Напомним

За прошедшие сутки, 27 августа, зафиксировано 7 нарушений режима прекращения огня.