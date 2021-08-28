В Японии после вакцинации Moderna от COVID-19 умерли два человека

КИЕВ. 28 августа. УНН. Два человека умерли после прививки вакциной Moderna Covid-19, поставки которой было приостановлено после обнаружения контаминантов. Об этом пишет Reuters со ссылкой на Министерство здравоохранения Японии, передает УНН.

Детали

В сообщении министерства говорится, что мужчины в возрасте 30 лет умерли в этом месяце в течение нескольких дней после получения второй дозы Moderna. Причины смерти пока выясняется.

Япония прекратила использование 1,63 миллиона доз Moderna, отправленных в 863 центра вакцинации по всей стране, более чем через неделю после того, как местный дистрибьютор, Takeda Pharmaceutical, получил сообщение о заражении контаминантами некоторых флаконов вакцины.

Правительство Японии и Moderna заявили, что "не было обнаружено никаких проблем с безопасностью или эффективностью", и "прекращение поставок было лишь мерой".

Дополнение

Предполагается, что загрязнитель вакцины представляет собой металлические частицы, сообщила японская общественная телекомпания NHK со ссылкой на источники в министерстве здравоохранения.