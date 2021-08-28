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В Донецкой области из-за обстрела боевиков временно ограничено движение поездов

В Донецкой области из-за обстрела боевиков временно ограничено движение поездов

КИЕВ. 28 августа. УНН. Из-за артиллерийского обстрела с неподконтрольной Украине территории движение поездов в Донецкой области, вблизи станции Авдеевка, временно ограничено, передает УНН со ссылкой на Укрзализныцю.

Цитата

"Из-за артиллерийского обстрела с неподконтрольной Украине территории движение поездов в Донецкой области, вблизи станции Авдеевка, временно ограничено. По соображениям безопасности в течение ближайших трех дней пассажирские и пригородные поезда будут курсировать ограниченными маршрутам до станций Покровск и Очеретино", - говорится в сообщении.

Детали

Так, поезда № 136 Киев - Авдеевка и № 826 Днепр - Авдеевка до 30 августа включительно будут курсировать до Покровска. Пассажиров с Покровска к Авдеевке и будут обратно доставлять автобусами.

Движение пригородных поездов до 30 августа ограничено до станции Очеретино.

Напомним, обстрел начался утром 28 августа. Работников станции Авдеевка и пассажиров было эвакуировано в укрытие. Пострадавших среди железнодорожников нет.

Пассажиров призвали внимательно слушать объявления на вокзалах и следить за обновлением информации на официальном сайте Укрзализныци.

Источник: УНН
Теги: Донбасс, Украина, поезд, обстрелы
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