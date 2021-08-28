КИЕВ. 28 августа. УНН. В Киеве обнаружили за минувшие сутки 266 больных коронавирусом. Летальных случаев от вируса не зарегистрировано. Об этом мэр Киева Виталий Кличко написал на своей странице в Facebook, передает УНН.

Цитата

"266 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом за сутки в столице. Летальных исходов не зарегистрировано. А подтвержденных случаев заболевания сегодня - 223 632", - сообщил Кличко.

Детали

Заболели 151 женщина в возрасте от 21 до 85 лет, 100 мужчин в возрасте от 18 до 87 лет. А также 8 девочек от 1 до 17 лет и 7 мальчиков от 5 до 17 лет.

В больницы столицы госпитализировали 39 больных коронавирусом. А также 39 человек с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

Выздоровели за прошедшие сутки 188 человек. В общем коронавирус преодолели 215 619 жителей столицы.

"Больше всего случаев заболевания обнаружили в Подольском районе - 45, в Соломенском - 44, и в Дарницком районе - 40 случаев", - отметил Виталий Кличко.

Добавим

В Украине зафиксировано уже 2,282 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 27 августа, - 2000, небольшой рост против показателя днем ранее. Госпитализировано за сутки при этом более 700 человек меньше, чем накануне.