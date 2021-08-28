Иловайская трагедия: завтра по всей Украине приспустят флаги

КИЕВ. 28 августа. УНН. Завтра, 29 августа, в Украине будут приспущены Государственные Флаги Украины на административных зданиях органов государственной власти, иностранных дипломатических учреждениях Украины, государственных предприятиях, учреждениях и организациях, в воинских частях и на кораблях, а в 10:00 будет объявлена общенациональная минута молчания. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ в Facebook.

Детали

Событие состоится в рамках Дня памяти защитников Украины, погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины.

Этот день установлен Указом Президента Украины от 23 августа 2019 года № 621 для увековечения героизма военнослужащих и добровольцев, отдавших жизнь за родину, как напоминание об одной из самых кровавых событий войны на востоке Украины - Иловайскую трагедию.

"Смертельный для наших защитников "зеленый коридор" пролегал через поля с подсолнухами. Именно под ними сотни украинцев положили в борьбе с врагом свои жизни на алтарь свободы, погибали в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины. Поэтому символом Дня памяти защитников Украина стал цветок подсолнечника", - говорится в сообщении ВСУ.

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Дополнение

В конце августа 2014 года после масштабных боев военнослужащие сил АТО попали в окружение под Иловайском. Боевики и российские военные обстреляли коридор, по которому, по договоренности, должны были выходить украинские бойцы. По данным ГПУ, в результате расстрела украинских военнослужащих под Иловайском в 2014 году погибло 366 человек, 429 были ранены.

Напомним, Генеральний прокурор Ирина Венедиктова объявила о рассекречивании материалов уголовного производства в отношении организации и проведения боевых действий в районе города Иловайська.