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Акция Нацкорпуса на Банковой: двух участников суд отправил под стражу

Акция Нацкорпуса на Банковой: двух участников суд отправил под стражу

КИЕВ. 28 августа. УНН. Двум активным участникам акции Нацкорпуса на Банковой, во время которого пострадал ряд правоохранителей, сообщили о подозрении и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей, передает УНН со ссылкой на Нацполицию.

Детали

В рамках досудебного расследования, начатого по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины, правоохранители изучили записи с камер видеонаблюдения и установили двух наиболее активных участников, которые призывали и первыми совершили противоправные действия. Это - жители Черкасской области, 1990 и 1984 рождения.

Сегодня, 28 августа, следователь полиции Киева под процессуальным руководством Печерской окружной прокуратуры сообщил нарушителям о подозрении, а суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей. Им грозит до семи лет лишения свободы.

Продолжаются следственные действия, направленные на установление и причастность других участников происшествия и привлечения их к ответственности.

Контекст

Сегодня, 14 августа, представители Национального корпуса планировали проведение митинга под стенами Офиса Президента. С собой они несли автомобильные покрышки, у части участников были закрыты лица.

На подходе к ОПУ правоохранители сообщили о необходимости прохождения поверхностного осмотра для выявления опасных предметов. Митингующие крайне негативно отреагировали на это. После чего начались беспорядки и в сторону правоохранителей полетели дымовые шашки, камни и покрышки. Правоохранители вынуждены были применить слезоточивый газ. После этого колонна митингующих двинулась к дому где живет глава государства. Меньше чемчерез два часа после столкновений митинг завершился.

Министра внутренних дел Украины Денис Монастырский сообщил, что события, в результате которых пострадали 8 правоохранителей, будут расследоваться. Он также отметил, что выступает за мирные собрания граждан, право на которые гарантировано Конституцией.

Источник: УНН
Теги: Украина, полиция
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