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Солисту Rammstein в РФ вынесли предупреждение, а его продюсеру грозит депортация

Солисту Rammstein в РФ вынесли предупреждение, а его продюсеру грозит депортация

КИЕВ. 28 августа. УНН. Представители правоохранительных органов РФ выдали Линдеманну предписание о "недопущении нарушения антиковидних мер" в связи с подготовкой его выступления в Тверской области, "несмотря на ограничения проведения массовых мероприятий". Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram канал Mash.

Детали

Кроме того, согласно сообщению телеканала "Дождь", полиция РФ составила административный протокол о продюсере Rammstein Анара Рейбанда о нарушении миграционного режима (часть 2 статьи 18.8 КоАП), теперь ему грозит депортация из России.

Рейбанд был задержан.

Известно, что при пересечении границы России продюсер "заявил целью поездки туризм, хотя фактически занимался организацией концертной деятельности".

Материалы дела направлены в суд. В случае если суд признает вину Рейбанда, его сначала поместят в центр временного содержания мигрантов, а затем - депортируют.

Добавим

В ночь на 28 августа силовики пришли в номер комплекса отдыха "Завидово", в котором остановился лидер группы Rammstein Тиль Линдеманн. Линдеманн приехал в Тверь, чтобы выступить на фестивале. Кроме того, группа должна была быть хедлайнером Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня" в Москве.

Источник: УНН
Теги: Россия, певец
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