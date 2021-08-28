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Обстрелы на Донбассе: уже трое военных ранены

Обстрелы на Донбассе: уже трое военных ранены

КИЕВ. 28 августа. УНН. Количество военных, получивших ранения во время обстрела на Донбассе возросло до трех, передает УНН со ссылкой на оперативно-тактические группировки "Восток".

Цитата

"В результате обстрела трое военнослужащих получили осколочные ранения. После оказания первой медицинской помощи раненых транспортировали в лечебное учреждение. Состояние их здоровья удовлетворительное", - говорится в сообщении.

Добавим

Украинские военные предоставили адекватный ответ на обстрел российско-оккупационных войск, что заставило врага прекратить огневую активность. Украинские военные контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил.

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О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителей ОБСЕ через Украинскую сторону Общего центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.

Напомним

Как сообщил УНН руководитель Авдеевской военно-гражданской администрации (ВГА), террористы обстреляли промышленную базу, где находятся украинские военнослужащие. База находится возле пятиэтажных жилых домов.

По данным Укрзализныци, из-за обстрела боевиков на Донбассе работников станции Авдеевка и пассажиров было эвакуировано в укрытие.

Также сообщалось, что во время обстрела, который начался в 6:15, один украинский военный получил ранения.

Источник: УНН
Теги: Донбасс, Украина, обстрелы
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