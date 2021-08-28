В Украину прибыл четвертый эвакуационный самолет с Кабула

КИЕВ. 28 августа. УНН. В Международном аэропорту "Борисполь" приземлился эвакуационный самолет из Кабула, передает корреспондент УНН.

Детали

Самолет приземлился в 15:20. Ранее УНН сообщал, что самолет с эвакуированными прибудет в "Борисполь" около 15:00. Это уже четвертый эвакуационный самолет.

Добавим

Как заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, по состоянию на 27 августа, 90 украинцев ожидают эвакуации из оккупированного боевиками радикальной группировки "Талибан" Кабула.

Накануне МИД Украины сообщил, что три эвакуационные украинские рейсы в целом вывезли из Афганистана 256 человек.

Так, 23 августа в аэропорту "Борисполь" приземлился самолет с эвакуированными украинцами из Кабула.

На борту украинского самолета из Афганистана, который приземлился 23 августа в аэропорту "Борисполь" было 98 эвакуированных людей, среди которых 41 гражданин Украины, в том числе - 27 их детей.

Другой украинский авиационный борт утром 22 августа прибыл в аэропорт "Борисполь". На борту находились 83 гражданина, 31 из которых - украинцы.

Первый украинский борт из Кабула прибыл в Украину еще 16 августа. Им удалось вывезти 79 граждан, 8 из которых были украинцы.

Как сообщал УНН, 65 граждан Афганистана из тех, кого Украина эвакуировала подали заявления о получении статуса беженца в стране.