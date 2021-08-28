В Индии за один день ввели более 10 млн доз вакцины против COVID-19

КИЕВ. 28 августа. УНН. Индия за один день ввела более 10 млн доз вакцины против COVID-19, что является национальным рекордом, который премьер-министр Нарендра Моди назвал "знаменательным подвигом" для страны. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

В Индии в настоящее время введено в целом один миллиард доз вакцины, из них по крайней мере одна доза была введена более чем половине из 944 миллионов взрослых людей, а необходимые две дозы получили 15% населения.

Правительство планирует охватить вакциной все взрослое население до декабря.

"Пересекли 1 крор (10 млн) - это грандиозный подвиг. Предыдущий дневной рекорд - 9,2 миллиона", - сообщил премьер-министр Нарендра Моди.

Дополнение

Производство вакцины в Индии резко возросла в этом месяце, в основном благодаря Индийскому институту сыворотки, который в настоящее время производит около 150 млн доз в месяц своей версии вакцины AstraZeneca.

Резкий рост вакцинации произошел после того, как Индия сообщила о росте количества новых случаев инфицирования второй день подряд.

В середине месяца заболеваемость упала до пятимесячного минимума - 25 166 случаев, но резко возросло за последние три дня, в основном в южном штате Керала, где недавно прошел большой фестиваль, во время которого обычно собираются семьи.

На Кералу приходится почти 70% новых случаев коронавируса за последнюю неделю и более половины от общего числа активных случаев.

Между тем, в субботу Индия сообщила о 46 759 новых случаях заражения коронавирусом - максимум за два месяца.

По данным правительства, общее количество случаев COVID-19 в стране достигло 32,7 миллиона, а количество смертей возросло на 509 до 437 370 за последние 24 часа.