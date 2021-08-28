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Мустафаева призвала харьковчан не вестись на “горы кокосов” Терехова

Мустафаева призвала харьковчан не вестись на “горы кокосов” Терехова

Алина Мустафаева

КИЕВ. 28 августа. УНН. Депутат Харьковского городского совета от “Слуги народа” и будущий кандидат на должность городского главы Алина Мустафаева призвала харьковчан задуматься над поддержкой Игоря Терехова, который обещает дивиденды и льготы взамен поддержи на выборах, передает УНН.

Детали

Мустафаева добавляет, что уже неоднократно сталкивалась с людьми, которым Терехов обещает различные “блага” взамен на его поддержку. Но на самом деле все блага получал Терехов, а записывал на маму и жену, утверждает депутат от “Слуги народа”.

“Совет тем людям, кто его не просто поддерживает, а еще и финансирует, помогает... Я прекрасно понимаю, что вам сейчас обещают „горы кокосов“ и так далее, земли какие-то, льготы, возможно какие-то подряды, тендеры, я уже не от первого человека это слышу... Вы уверены, что он вообще дотянет до регистрации?”, — отметила она.

Детальнее

Мустафаева предполагает, что вложенные инвестиции в Терехова быстро прогорят, а обещанные дивиденды никто не получит.

Она так же обратила внимание на мнимую “красивую обертку”, которая демонстрируется харьковчанам, скрывая от глаз разрушенную инфраструктуру города.

“То же самое, что вы вселяетесь в обшарпанную квартиру без дверей и окон с дырой в стене и вешаете себе люстру, блестящую за два миллиона гривен. Кто вас умным назовет? Никто! И это тенденция нашего города — замыливание глаз, настраивать подсветки и все остальное, скрывая за этой ширмой настоящие руины, то, что в реальности происходит в нашей жизни, наших домах и дворах”, — резюмировала Мустафаева.

В контексте

В конце октября в Харькове состоятся выборы мэра. Вероятными кандидатами называют Михаила Добкина, Игоря Терехова, Алину Мустафаеву и Юлию Светличную. По прогнозам политологов, ни один кандидат не пройдёт в один тур, а во втором туре по всей вероятности будут соперничать Добкин и Терехов.

Источник: УНН
Теги: Украина, Харьков и Харьковская область
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