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28 августа 2021, 16:54 • Галина Крижановская • 43185
В центре Москвы произошла массовая драка, полиция задержала 49 человек
КИЕВ. 28 августа. УНН. В Москве задержали 49 человек после массовой драки в центре города. Об этом сообщает УНН со ссылкой на агентство ТАСС.
Детали
Накануне в полицию поступило сообщение о конфликте на Бауманской улице, который перерос в драку. Сколько людей в ней участвовали, не уточняется.
На 15 задержанных составили протоколы о мелком хулиганстве (часть 1 статьи 20.1 КоАП). С остальными провели профилактическую беседу. Информации о пострадавших нет.
По словам источника СМИ, в драке участвовали выходцы из Средней Азии. После нее были задержаны, в частности, 12 граждан Кыргызстана, один гражданин Узбекистана и один гражданин Таджикистана.
Источник: УНН
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