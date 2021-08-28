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В центре Москвы произошла массовая драка, полиция задержала 49 человек

В центре Москвы произошла массовая драка, полиция задержала 49 человек

КИЕВ. 28 августа. УНН. В Москве задержали 49 человек после массовой драки в центре города. Об этом сообщает УНН со ссылкой на агентство ТАСС.

Детали

Накануне в полицию поступило сообщение о конфликте на Бауманской улице, который перерос в драку. Сколько людей в ней участвовали, не уточняется.

На 15 задержанных составили протоколы о мелком хулиганстве (часть 1 статьи 20.1 КоАП). С остальными провели профилактическую беседу. Информации о пострадавших нет.

По словам источника СМИ, в драке участвовали выходцы из Средней Азии. После нее были задержаны, в частности, 12 граждан Кыргызстана, один гражданин Узбекистана и один гражданин Таджикистана.

Источник: УНН
Теги: Москва, драка
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