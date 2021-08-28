На юге Франции в порту взорвался катер: три человека пострадали, еще один в тяжелом состоянии

КИЕВ. 28 августа. УНН. В субботу, 28 августа, около полудня в порту Сен-Пьер, что находится в городе Йер, департамента Вар, взорвалась лодка, когда пассажиры заправляли ее бензином. Пострадало четыре человека, в том числе 49-летняя женщина, которая сейчас находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на France Bleu.

Детали

В эту субботу, незадолго до полудня, в порту Сен-Пьер, взорвалась лодка. Лодка заправлялась на бензоколонке, когда произошел взрыв. В чрезвычайной ситуации пострадали четыре человека, в том числе 49-летняя женщина.

Женщина получила тяжелые ожоги всего тела и была эвакуирована в больницу Сент-Анн в Тулоне. Два человека получили легкие ранения, в том числе 14-летняя девочка, еще один человек почти не пострадал.

На месте происшествия работало около тридцати пожарных.

По словам пожарной команды, "вероятно, что этот взрыв произошел из-за накопления паров бензина в трюме связанного с запуском и без того очень горячего двигателя".

Следствие должно установить точные причины этого взрыва.