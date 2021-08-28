Эвакуация из Кабула: сегодня в Украину уже прибыли два самолета, еще один - сядет через два часа

КИЕВ. 28 августа. УНН. В Международном аэропорту "Борисполь" уже приземлилось два самолета с эвакуированными из Кабула. Всего из Афганистана сегодня ожидают три судна. Об этом сообщил министр обороны Украины Андрей Таран, передает корреспондент УНН.

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"В Украину сегодня уже прибыли два борта с эвакуированными, еще один - сядет через два часа", - сообщил Таран.

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По его словам, на одном из самолетов находится 75 человек. Среди эвакуированных украинцы и афганцы. Всего Украина ожидает сегодня около 360 человек.

Добавим

В Международном аэропорту "Борисполь" приземлился эвакуационный самолет из Кабула.

Как заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, по состоянию на 27 августа, 90 украинцев ожидают эвакуации из оккупированного боевиками радикальной группировки "Талибан" Кабула.

Накануне МИД Украины сообщил, что три эвакуационные украинские рейсы в целом вывезли из Афганистана 256 человек.