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Тремя бортами из Афганистана вывезли около 80 украинцев - Енин

Тремя бортами из Афганистана вывезли около 80 украинцев - Енин

КИЕВ. 28 августа. УНН. Из Афганистана в Украину сегодня прибывает около 80 украинцев. Об этом заявил журналистам заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин, отвечая на вопрос корреспондента УНН.

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"Сегодня планируется посадка трех бортов, на борту которых находится около 360 человек. По предварительной информации ГУР МОУ, около 80 граждан Украины на борту, а также граждан, имеющих вид на жительство в Украине", - сказал Енин.

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По словам дипломата, окончательная информация о количестве эвакуированных украинских граждан будет обнародована позднее сегодня.

Как добавил глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак: "На сегодня все украинские граждане, которые заявили о желании выехать из Афганистана .... Какие находились в аэропорту или около него - мы уже в их эвакуировали".

Добавим

В Международном аэропорту "Борисполь" приземлился эвакуационный самолет из Кабула.

Как заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, по состоянию на 27 августа, 90 украинцев ожидают эвакуации из оккупированного боевиками радикальной группировки "Талибан" Кабула.

Накануне МИД Украины сообщил, что три эвакуационные украинские рейсы в целом вывезли из Афганистана 256 человек.

Источник: УНН
Теги: Украина, Афганистан, эвакуация
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