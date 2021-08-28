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Обстрел Авдеевки: в ТКГ уточнили количество раненых украинских военных

Обстрел Авдеевки: в ТКГ уточнили количество раненых украинских военных

КИЕВ. 28 августа. УНН. В результате обстрела в Авдеевке ранения и травмы получили восемь военных. Такие уточненные данные предоставили в Украинской делегации для участия в Трехсторонней контактной группе, передает УНН.

Цитата

"По уточненным данным: ранены и травмированы восемь военных, а не девять, как сообщалось ранее", - говорится в сообщении.

Контекст

Как сообщил УНН руководитель Авдеевской военно-гражданской администрации (ВГА), террористы обстреляли промышленную базу, где находятся украинские военнослужащие.

База находится у пятиэтажных жилых домов.

По данным Укрзализныци, из-за обстрела боевиков на Донбассе работников станции Авдеевка и пассажиров было эвакуировано в укрытие.

Также сообщалось, что во время обстрела, который начался в 6:15, один украинский военный получил ранения.

Полиция открыла уголовное производство из-за обстрелов боевиками территории Авдеевки сегодня утром. Там квалифицировали событие, как теракт.

Источник: УНН
Теги: Донбасс, Украина, обстрелы
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