Юрия Дудя вызвали в белорусский суд из-за интервью с Тимой Белорусских

КИЕВ. 28 августа. УНН. Российского блогера и журналиста Юрия Дудя вызвали в белорусский суд после интервью, которое он брал у исполнителя Тимы Белорусских (Тимофей Морозов) для своего YouTube-канала, сообщает УНН со ссылкой на Mash.

Детали

Сообщается, что в беседе с журналистом исполнитель жаловался, что ему пришлось покинуть лейбл Kaufman из-за разногласий с продюсером, а также жестких условий контракта.

Певец заявил, что хотел получать 25% прибыли и выпускать нравящиеся ему треки. Кроме того, артисту приходилось скрывать от поклонников, что у него есть дочь.

В то же время, владельцам лейбла Kaufman эти слова не понравились.

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“Супругам Розниченко (владельцам лейбла - ред.) это не понравилось. Они вооружились всей мощью белорусской справедливости и подали иск о защите чести и достоинства. Ленинский суд Минска начал рассматривать дело, но так как Дудь — соответчик, без него процесс состояться не может. А зная, как долго Юра к чему-то готовится, судья дал ему время до 22 апреля следующего года. На эту дату назначено следующее заседание”, - передает издание.

Добавим

В Беларуси проходят репрессии в отношении оппозиционных журналистов. Власть проводит масштабные обыски в редакциях, арестовывая корреспондентов.

А 27 августа стало известно, что Белорусскую ассоциацию журналистов (БАЖ) ликвидировали по решению Верховного суда страны.

Формальной причиной для прекращения деятельности организации стал иск министерства юстиции "в связи с непринятием мер по устранению нарушений со стороны БАЖ и повторным (после вынесенного письменного предупреждения) нарушением законодательства".