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Корабль, который вез 7000 тонн украинской пшеницы, затонул в водах Греции

Корабль, который вез 7000 тонн украинской пшеницы, затонул в водах Греции

КИЕВ. 28 августа. УНН. В водах Греции затонул грузовой корабль, который направлялся из Украины в Тунис с 7000 тонн пшеницы на борту, 16 членов экипажа спасли. Об этом сообщает портал Maritime Bulletin, передает УНН.

Детали

Как сообщается, 28 августа рано утром в Критском море к востоку от полуострова Пелопоннес, Греция, затонуло грузовое судно SEA BIRD. Корабль направлялся из Украины в Тунис с 7000 тонн пшеницы на борту. Все 16 членов экипажей были спасены.

Добавим

По данным Maritime Bulletin, корабль затонул после столкновения.

Больше подробностей не сообщается, но, судя по позиций кораблей и следов в районе, SEA BIRD, вероятно, столкновение произошло с грузовым кораблем HAYA (IMO 9155420, dwt 5199).

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Источник: УНН
Теги: Украина, Греция, Тунис
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