Хищение активов банка "Аркада": дело передали в суд

КИЕВ. 28 августа. УНН. Дело в отношении экс-председателя правления АО АКБ "АРКАДА", его заместителей и главного бухгалтера по факту растраты чужого имущества путем злоупотребления служебным положением, передали в суд, перед УНН со ссылкой на прокуратуру Киева.

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"Печерской окружной прокуратурой города Киева направлено в суд обвинительный акт в отношении экс-председателя правления АО АКБ "АРКАДА", его заместителей и главного бухгалтера по факту растраты чужого имущества путем злоупотребления служебным положением, совершенном по предварительному сговору группой лиц в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 191 УК Украины)", - говорится в сообщении.

Добавим

Согласно материалам следствия, экс-председатель правления АО АКБ "АРКАДА" совместно с заместителями и главным бухгалтером банка организовали и наладили противоправный механизм растраты средств участников фондов финансирования строительства с привлечением подконтрольных юридических лиц.

Так, указанными должностными лицами банка реализовано две программы лояльности с привлечением средств фонда финансирования строительства, по условиям акции стоимость квадратного метра площади квартиры составляла от 169,75 грн до 190,55 грн. Указанное подтверждается заключенным договорам инвестирования строительства между банком и доверителями - юридическими лицами, которые оказались связанными с банком, что запрещено в соответствии ст. 52 Закона Украины "О банках и банковской деятельности".

В дальнейшем, в связи с невыполнением доверителями условий акционных программ должностные лица банка вопреки ч. 7 ст. 20 Закона Украины "О финансово-кредитных механизмах" приняли решение о расторжении договоров инвестирования и возврата доверителям средств. При этом банк безосновательно вернул доверителям средства в сумме 22 млн грн, что более чем в 100 раз превышало сумму инвестированных средств.

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Сейчас обвинительный акт в отношении 5 подозреваемых направлено в Печерский районный суд Киева для рассмотрения по существу.

Расследование других эпизодов хищения активов указанной финучреждения продолжается.

Что было раньше

В сентябре 2020 года президенту банка "Аркада", которого подозревают в присвоении 50 млн грн вкладов банка, суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца.

Позже Нацбанк Украины решил начать ликвидацию АО АКБ "АРКАДА".

Также сообщалось, что Фонд гарантирования вкладов физических лиц выплатил вкладчикам неплатежеспособного АО АКБ "Аркада" более 70 млн грн.