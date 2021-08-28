Украинский флаг единства запустили в сторону оккупированного Крыма

КИЕВ. 28 августа. УНН. Сегодня в Херсонской области состоялся запуск в сторону Крыма украинского флага единства размером 20 на 6 метров. Акция приурочена к 30-летию Независимости Украины, а также в поддержку “Крымской платформы”, сообщает УНН со ссылкой на Крым.Реалии.

Детали

Флаг готовили к запуску в окрестностях села Стрелковое. По информации корреспондента, он представляет собой сшитые воедино флаг Украины и флаг крымскотатарского народа. Его сшила волонтер из Краматорска Оксана Муравлева. На День Независимости 24 августа флаг пронесли на марше защитников Украины в Киеве, все желающие могли написать на нем пожелания крымчанам.

По информации организаторов, “акция нацелена на то, чтобы поддержать украинских граждан, проживающих в аннексированном Крыму, акцентировать внимание общества и властей на вопросах освобождения крымских политзаключенных Кремля и приблизить день деоккупации полуострова”.

Добавим

Крымскотатарский активист, которого ранее преследовали российские власти, Исмаил Рамазанов отметил, что цель этой акции — привлечь внимание к освобождению всех крымских политзаключенных, в том числе и фрилансера Радіо Свобода Владислава Есипенко.

“Как парни на фронте, рискуя жизнями, устанавливают наши флаги, так и мы покажем российским оккупантам, что Крым — это территория Украины”, — отметил Рамазанов.

Напомним

В июне сообщалось о запуске в небо над Крымом крымскотатарского флага и открыток. В декабре прошлого года в Крым с Херсонской области запустили 20-метровый флаг Украины.

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