Зинченко помог "Манчестер Сити" разгромить "Арсенал"

КИЕВ. 28 августа. УНН. В третьем туре Английской Премьер-лиги "Манчестер Сити" дома разгромил лондонский "Арсенал", сообщает УНН со ссылкой на сайты клубов.

Детали

Александр Зинченко вышел на поле в составе хозяев сразу после перерыва и доиграл до финального свистка рефери встречи. Встреча завершилась с результатом 5:0.

У хозяев голы забивали Гюндоган, Торрес, Родри, Габриэль Жезус и еще раз Торрес.

Набрав шесть очков, команда украинца вышла на первое место в турнирной таблице АПЛ.

Дополнение

В других играх "Анстон Вилла" расписала мировую с "Брентфорд" - 1:1. "Брайтон" уступил "Эвертону" дома - 0:2.