Талибы сообщили о захвате части аэропорта в Кабуле

КИЕВ. 28 августа. УНН. Боевики террористической группировки "Талибан" сообщили о захвате части аэропорта в Кабуле. В ночь на субботу, 28 августа, контроль над "двумя-тремя" входами в аэропорт перешел от американских военных талибам, сообщил представитель "Талибана" агентству dpa, передает УНН.

Детали

Представитель “Талибана” Билал Карими в Twitter написал, что военнослужащие США покинули “три важных зоны” кабульского аэропорта, и они теперь находятся под контролем талибов. Только “очень малая часть” аэропорта теперь контролируется Соединенными Штатами, утверждает он.

В Пентагоне опровергли заявления о захвате аэропорта

В свою очередь представитель Минобороны США Джон Керби опроверг подобные сообщения. Талибы не контролируют ни весь аэропорт, ни отдельные его части, заявил он. Доступ на территорию аэропорта и его работа по-прежнему находится под контролем американских военных, подчеркнул представитель Пентагона.