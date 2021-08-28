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Талибы сообщили о захвате части аэропорта в Кабуле

Талибы сообщили о захвате части аэропорта в Кабуле

КИЕВ. 28 августа. УНН. Боевики террористической группировки "Талибан" сообщили о захвате части аэропорта в Кабуле. В ночь на субботу, 28 августа, контроль над "двумя-тремя" входами в аэропорт перешел от американских военных талибам, сообщил представитель "Талибана" агентству dpa, передает УНН.

Детали

Представитель “Талибана” Билал Карими в Twitter написал, что военнослужащие США покинули “три важных зоны” кабульского аэропорта, и они теперь находятся под контролем талибов. Только “очень малая часть” аэропорта теперь контролируется Соединенными Штатами, утверждает он.

В Пентагоне опровергли заявления о захвате аэропорта

В свою очередь представитель Минобороны США Джон Керби опроверг подобные сообщения. Талибы не контролируют ни весь аэропорт, ни отдельные его части, заявил он. Доступ на территорию аэропорта и его работа по-прежнему находится под контролем американских военных, подчеркнул представитель Пентагона.

Установление власти “Талибана”

Боевики “Талибана” после 11-дневного наступления 15 августа без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над афганской столицей. Президент Афганистана Ашраф Гани сообщил , что сложил полномочия, чтобы не допустить кровопролития, и покинул страну. Западные страны эвакуировали или эвакуируют своих граждан и сотрудников. “Талибан” определил крайний срок для этого — до 31 августа.

Теракт в столичном аэропорту

После установления власти “Талибана” в Афганистане в аэропорту Кабула обострилась ситуация, западные страны и НАТО предупреждали об угрозе атак. Уже 26 августа у здания аэропорта Кабула произошел теракт, устроенный террористом-смертником. Сообщалось, что в результате теракта погибли по меньшей мере 200 человек, среди которых 13 погибших американских военнослужащих.

Президент США Джозеф Байден приказал нанести удар в ответ на теракты в аэропорту Кабула.

Ответственность за взрывы на себя взяла “Исламское государство”. “Талибан” осудил нападение.

Источник: УНН
Теги: США, Афганистан, аэропорт, Кабул, Талибан
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