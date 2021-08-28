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"Ингулец" одержал вторую подряд победу в чемпионате Украины по футболу

"Ингулец" одержал вторую подряд победу в чемпионате Украины по футболу

КИЕВ. 28 августа. УНН. В рамках матча шестого тура УПЛ ФК "Ингулец" принимал на домашнем стадионе "Мариуполь", сообщает УНН со ссылкой на сайт турнира.

Детали

Хозяева поля вышли уверенными победителями — 3:0. За них забитыми мячами отметились Владислав Шарай на 22 и 58 минутах, а также Майкл Гопе Стефен на 76 минуте.

Составы команд:

“Ингулец”: Евгений Гальчук, Мохамед Али Бен Салем, Евгений Запорожец (Илья Коваленко 70), Владислав Шарай, Павел Полегенько (Александр Козак 70), Андрей Коробенко (Бартулович 74), Артем Ситало (Майкл Гопе Стефен 56), Михаил Шишка Евгений Опанасенко (Максим Мельничук 74), Хеннос Асмелаш, Максим Ковалев

ФК “Мариуполь”: Олег Кудрик, Сергей Чоботенко, Дмитрий Топалов (Артур Микитишин 72), Дмитрий Мишньов, Алексей Кащук (Денис Свитюха 75), Богдан Вьюнник (Михаил Хромей 46), Марк Мампасси (Михаил Удод 46), Александр Драмбаев Андрей Кулаков, Никита Петерман (Денис Шостак 63), Петр Стасюк.

Дополнение

В турнирной таблице “Ингулец” набрал 7 очков и поднялся на 8-ю строчку, а “Мариуполь” замыкает таблицу (1).

Источник: УНН
Теги: спорт, футбол
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