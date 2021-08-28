Противники ЛГБТ-прайда сорвали флаг ЕС с флагштока возле мэрии Одессы

КИЕВ. 28 августа. УНН. Противники сегодняшнего ЛГБТ-прайда с радикальной организации “Традиция и порядок” сорвали флаг Евросоюза с флагштока возле мэрии Одессы, передает УНН со ссылкой на “Думскую”.

Детали

Разогнать шествие ЛГБТ-сообщества радикалам не удалось. Колонна прайда тогда уже стояла у дома №7 по Пушкинской. Ее защищал плотный кордон полиции.

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В Одессе состоялся ЛГБТ-марш. Шествие охраняли сотни правоохранителей, но без провокаций и задержаний не обошлось.

По информации организаторов, участие в марше приняли около 300 человек. Началось шествие с задержкой, поскольку неизвестные перед самым началом взорвали петарду.

Правоохранители плотно окружили участников шествия и практически перекрыли центр города. Однако без провокаций не обошлось. Активисты "Традиции и порядок" собрали митинг у городского совета Одессы и скандировали: "Смерть ЛГБТ". Однако правоохранители оцепили их и не позволили подойти к участникам шествия. После чего активсты начали скандировать: "Позор!"

В какой-то момент десятки молодых людей вплотную подошли к правоохранителям - лицом к лицу, а через несколько минут развернулись и убежали.

После завершения шествия между правоохранителями и представителями Традиций и порядка начались столкновения. Во время задержания активисты распылили слезоточивый газ.

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В то же время, организаторы марша отметили, что им удалось пройти длинную дистанцию в истории одесских прайдов.

"В этом году, благодаря совместным слаженным действиям Национальной полиции, наших европейских партнеров, волонтеров, СМИ, дружеских блогеров и активистов, мы с вами благополучно прошли самую длинную дистанцию в истории одесских прайдов", - говорится на странице Одесса Прайд 2021 в Facebook.