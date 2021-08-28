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Талибы заявили, что объявят состав правительства в течение недели

Талибы заявили, что объявят состав правительства в течение недели

КИЕВ. 28 августа. УНН. Радикальное движение "Талибан" объявит состав нового правительства Афганистана в течение недели. Об этом в субботу агентству Reuters сообщил представитель талибов, передает УНН.

Детали

По его словам, к настоящему времени уже назначены губернаторы и начальники полиции 33 из 34 афганских провинций.

Представитель движения также отметил, что пока сложно говорить о том, войдут женщины в состав нового Кабмина, так как это решение будет приниматься высшими лидерами.

Установление власти “Талибана”

Боевики “Талибана” после 11-дневного наступления 15 августа без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над афганской столицей. Президент Афганистана Ашраф Гани сообщил, что сложил полномочия, чтобы не допустить кровопролития, и покинул страну. Западные страны эвакуировали или эвакуируют своих граждан и сотрудников. “Талибан” определил крайний срок для этого — до 31 августа.

Источник: УНН
Теги: Афганистан, Талибан
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