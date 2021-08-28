Из-за обстрелов боевиков на Донбассе ранены еще двое украинских военных
КИЕВ. 28 августа. УНН. Вечером субботы из-за обстрелов со стороны вооруженных формирований РФ двое военных Объединенных сил получили осколочные ранения. Об этом сообщили в штабе ООС, передает УНН.
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“Вооруженные формирования Российской Федерации обратились к очередному нарушения режима прекращения огня и осуществили обстрелы позиций украинских защитников в полосе ответственности оперативно-тактической группировки „Восток“.
В результате вражеского огня двое военнослужащих Объединенных сил получили осколочные ранения. После оказания первой медицинской помощи раненых транспортировали в лечебное учреждение. Состояние их здоровья удовлетворительное”, — сообщили в штабе.
Реакция украинской стороны
Для прекращения огневой активности врага наши воины применили дежурные огневые средства.
О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителей ОБСЕ через Украинскую сторону Общего центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.
Украинские военные контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил.
Контекст
Как сообщил УНН руководитель Авдеевской военно-гражданской администрации (ВЦА), террористы обстреляли промышленную базу, где находятся украинские военнослужащие.
База находится у пятиэтажных жилых домов.
По данным Укрзализныци, из-за обстрела боевиков на Донбассе работников станции Авдеевка и пассажиров было эвакуировано в укрытие.
Полиция открыла уголовное производство из-за обстрелов боевиками территории Авдеевки сегодня утром. Там квалифицировали событие, как теракт.
Всего в результате обстрела в Авдеевке ранения и травмы получили восемь военных.