Из-за обстрелов боевиков на Донбассе ранены еще двое украинских военных

КИЕВ. 28 августа. УНН. Вечером субботы из-за обстрелов со стороны вооруженных формирований РФ двое военных Объединенных сил получили осколочные ранения. Об этом сообщили в штабе ООС, передает УНН.

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“Вооруженные формирования Российской Федерации обратились к очередному нарушения режима прекращения огня и осуществили обстрелы позиций украинских защитников в полосе ответственности оперативно-тактической группировки „Восток“.

В результате вражеского огня двое военнослужащих Объединенных сил получили осколочные ранения. После оказания первой медицинской помощи раненых транспортировали в лечебное учреждение. Состояние их здоровья удовлетворительное”, — сообщили в штабе.

Реакция украинской стороны

Для прекращения огневой активности врага наши воины применили дежурные огневые средства.

О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителей ОБСЕ через Украинскую сторону Общего центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.

Украинские военные контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил.