В Берлине тысячи людей протестовали против мер по борьбе с пандемией

КИЕВ. 28 августа. УНН. Несколько тысяч человек вышли в субботу, 28 августа, на улицы Берлина, чтобы выразить протест против правительственных мер по борьбе с пандемией COVID-19. Полиция ранее запретила девять заявленных аналогичных демонстраций, в том числе митинг движения "Мыслящие нестандартно" (Initiative Querdenken). Из-за этого многие участники мероприятия сначала шли по улицам без определенной цели, пишет агентство dpa, передает УНН.

Детали

При этом некоторые группы собравшихся передвигались по городу в сопровождении полиции. Отдельные части правительственного квартала были перекрыты.

2000 полицейских для поддержания порядка

По данным полиции Берлина, для поддержания порядка на улицах полиция задействовала до 2000 человек, в том числе благодаря коллегам, которые прибыли для этой цели из других федеральных земель. Кроме того, для наблюдения за акциями с воздуха были задействованы вертолеты.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Германии 8,5 тыс. человек могли прививать физраствором вместо вакцины от COVID-19: подозревают медсестру