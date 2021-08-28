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БК "Черкасские Обезьяны" пополнил ряды вторым американским легионером

БК "Черкасские Обезьяны" пополнил ряды вторым американским легионером

КИЕВ. 28 августа. УНН. БК "Черкасские Обезьяны" сообщили о достижении соглашения с американским форвардом Дювоном Максвеллом. Об этом сообщает сайт ФБУ, передает УНН.

Что известно

Максвелл стал вторым легионером команды Максима Михельсона на грядущий сезон.

Детали

Максвелл — выпускник университета “Хэмптон”, обучение в котором завершил в сезоне-2013/14. Тогда баскетболист в среднем за игру получил 14,8 очка и делал 7,9 подбора. После NCAA Максвелл сразу начал карьеру за рубежом. Выступал в чемпионатах Канады, Аргентины, Бахрейна, Израиля, Японии, Мексики и Франции.

Последние два сезона бигмен сыграл в клубе “Шартр-Баскет” в третьем по силе дивизионе чемпионата Франции. В сезоне 2020/21 Маквелл в среднем за игру получил 18,5 очка и делал 7,3 подбора, 2,5 блокшота, реализуя броски с показателем 54,5 процента.

Что предшествовало

Ексбаскетболист НБА стал первым легионером сезона для БК “Черкасские Обезьяны”.

Источник: УНН
Теги: спорт, баскетбол
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