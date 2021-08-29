США начали вывод военных из аэропорта Кабула

КИЕВ. 29 августа. УНН. Пентагон сообщил в субботу, 28 августа, о начале вывода американских военных из аэропорта Кабула. После того как власть в Афганистане захватили талибы, президент США Джо Байден отправил в район аэропорта тысячи американских военных для помощи в эвакуации. В разгар операции там находились около 5800 американских военнослужащих. Международная операция по эвакуации должна завершиться 31 августа, передает УНН со ссылкой на DW и Reuters.

Детали

Информагентство Reuters со ссылкой на источники в правительстве США сообщила, что в аэропорту осталось менее четырех тысяч американских военнослужащих. Представитель Пентагона Джон Кирби подтвердил, что вывод начался, но не уточнил, сколько военных находятся в настоящее время в районе аэропорта.