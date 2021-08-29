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На Херсонщине зафиксировали 77 новых случаев коронавируса за сутки

На Херсонщине зафиксировали 77 новых случаев коронавируса за сутки

КИЕВ. 29 августа. УНН. На Херсонщине за последние сутки зафиксировано 77 новых лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. Всего в области с начала пандемии умерло 1241 человек. Об этом сообщили на странице Херсонской ОГА в Facebook, передает УНН.

Цитата

“За последние сутки проведено 621 ПЦР-исследования, 168 исследований методом ИФА на выявление коронавируса, а также 543 исследования экспресс-тестами для определения антигена коронавируса SARS-CoV-2. Зафиксировано 77 новых лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19, из них 46 женщин и 31 мужчина. из которых 3 ребенка и 2 медицинские работники”, — говорится в сообщении.

Детали

В ОГА сообщили, что состояние больных удовлетворительное: “60 человек находятся на самоизоляции, под ежедневным медико-санитарным надзором. В медицинские учреждения госпитализированы 12 человек”.

Добавляется, что за сутки умерли два человека, когда в области зафиксировано 15 выздоровлений.

“Поэтому сейчас в области 37 814 лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. Из них:
— 35 383 человека побороли недуг;
— 1190 человек инфицированы COVID-19;
— 1241 человек умер”, — говорится в сообщении.

Общая ситуация в Украине

Согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 2 282 285 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 53 686 — летальные.

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта прошлого года Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.

Источник: УНН
Теги: Херсон и Херсонская область, Коронавирус
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