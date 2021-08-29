На Херсонщине зафиксировали 77 новых случаев коронавируса за сутки

КИЕВ. 29 августа. УНН. На Херсонщине за последние сутки зафиксировано 77 новых лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. Всего в области с начала пандемии умерло 1241 человек. Об этом сообщили на странице Херсонской ОГА в Facebook, передает УНН.

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“За последние сутки проведено 621 ПЦР-исследования, 168 исследований методом ИФА на выявление коронавируса, а также 543 исследования экспресс-тестами для определения антигена коронавируса SARS-CoV-2. Зафиксировано 77 новых лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19, из них 46 женщин и 31 мужчина. из которых 3 ребенка и 2 медицинские работники”, — говорится в сообщении.

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В ОГА сообщили, что состояние больных удовлетворительное: “60 человек находятся на самоизоляции, под ежедневным медико-санитарным надзором. В медицинские учреждения госпитализированы 12 человек”.

Добавляется, что за сутки умерли два человека, когда в области зафиксировано 15 выздоровлений.

“Поэтому сейчас в области 37 814 лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. Из них:

— 35 383 человека побороли недуг;

— 1190 человек инфицированы COVID-19;

— 1241 человек умер”, — говорится в сообщении.