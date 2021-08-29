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Ярмоленко не спас "Вест Хэм" от потери очков в юбилейном матче за клуб

Ярмоленко не спас "Вест Хэм" от потери очков в юбилейном матче за клуб

КИЕВ. 29 августа. УНН. В третьем туре Английской Премьер-лиги "Вест Хэм" атакующего полузащитника сборной Украины Андрея Ярмоленко принимал на своем стадионе "Кристал Пэлас", передает УНН со ссылкой на сайт УАФ.

Детали

Украинец появился на поле на 87-й минуте встречи, но не смог помочь своей команде вырвать победу — 2:2.

У хозяев отличились голами Форналс и Маркос Антонио на 39 и 68 минутах встречи. В ответ “Кристал Пэлас” забивал на 58 и 70 минутах.

Заметим, что этот матч стал для Ярмоленко 50-м в АПЛ в составе “Молотобойцев”.

Дополнение

“Вест Хэм” с 7-ю очками на вершине чемпионата. В следующем туре они в гостях сыграют с “Саутгемптоном”.

Источник: УНН
Теги: спорт, футбол
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