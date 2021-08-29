В Швейцарии дюжину травмированных коров эвакуировали вертолетами

КИЕВ. 29 августа. УНН. В Швейцарии коровы, которые получили травмы во время летнего пребывания на альпийских лугах, в пятницу получили возможность спуститься с горы на вертолете, передает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Как сообщает агентство, дюжина животных приземлилась у горного перевала Клаузенпасс на высоте около 1950 метров (6400 футов) над уровнем моря.

Остальные стада численностью 1 тыс. голов должно было спуститься в эти выходные в район Урнербоден в центральном кантоне Ури для участия в ежегодном параде крупного рогатого скота.

Напомним

В июне прошлого года на Николаевщине спасатели экскаватором вытягивали корову из ямы.