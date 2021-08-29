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29 августа 2021, 02:36 • Илья Нежигай • 9405
В Швейцарии дюжину травмированных коров эвакуировали вертолетами
КИЕВ. 29 августа. УНН. В Швейцарии коровы, которые получили травмы во время летнего пребывания на альпийских лугах, в пятницу получили возможность спуститься с горы на вертолете, передает УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
Как сообщает агентство, дюжина животных приземлилась у горного перевала Клаузенпасс на высоте около 1950 метров (6400 футов) над уровнем моря.
Остальные стада численностью 1 тыс. голов должно было спуститься в эти выходные в район Урнербоден в центральном кантоне Ури для участия в ежегодном параде крупного рогатого скота.
Напомним
В июне прошлого года на Николаевщине спасатели экскаватором вытягивали корову из ямы.
Источник: УНН
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