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Украинки завоевали несколько медалей на этапе "Бриллиантовой лиги" в Париже

Украинки завоевали несколько медалей на этапе "Бриллиантовой лиги" в Париже

КИЕВ. 29 августа. УНН. Украинские легкоатлетки не остались без медалей на этапе "Бриллиантовой лиги", который прошел в Париже, сообщает УНН со ссылкой на сайт соревнований.

Детали

Украинская бегунья Анна Рыжикова стала серебряным призером этапа в Париже на дистанции 400 метров с барьерами. Она только на 0,15 с уступила победительнице Джанни Вудрафф из Панамы.

В прыжках в высоту Ярослава Магучих заняла лишь 5 место с результатом 1,95 м. Такой же результат показала Ирина Геращенко, но она стала третьей, потому что взяла высоту с первой попытки, а Магучих — лишь с третьей. Победителем в секторе для прыжков в высоту стала Никола Макдермотт из Австралии, которая взяла 1,98 м.

Напомним

Украинка сваи магучие стала 2-й на этапе “Бриллиантовой лиги” в Лозанне.

Источник: УНН
Теги: спорт, легкая атлетика
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