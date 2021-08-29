Лондон введет санкции против талибов, если они не дадут покинуть Кабул всем желающим

КИЕВ. 29 августа. УНН. Великобритания введет санкции против радикального движения "Талибан", если боевики не позволят после 31 августа покинуть страну всем афганцам, которые не желают жить под их властью. Об этом говорится в статье министра иностранных дел Соединенного Королевства Доминика Раабе, опубликованной в воскресенье в газете The Sunday Telegraph, передает УНН.

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По его словам, Лондон готов применить финансовые санкции в том случае, если талибы не обеспечат “безопасное передвижение” для тех, кто хочет уехать из Афганистана после 31 августа, когда западные страны завершат операцию по эвакуации из Кабула своих граждан и помогали им местных жителей.

Рааб также заявил, что Великобритания будет “использовать все имеющиеся в ее распоряжении средства” и готова в данном вопросе сотрудничать с Россией и Китаем. При этом, как отметил глава британского МИД, Соединенное Королевство оставляет за собой право применить ограничительные меры против талибов как в одностороннем порядке, так и в рамках механизмов ООН.

Контекст

Великобритания завершила вывоз из Кабула своих подданных и афганцев 28 августа. Всего за последние две недели Лондон эвакуировал из Афганистана около 15 тыс. гражданских лиц, включая афганцев, и 1 тыс. военнослужащих королевских вооруженных сил. Премьер-министр Борис Джонсон в субботу назвал героическими усилия британских войск в ходе операции по эвакуации и поблагодарил за службу всех подданных королевства, которые несли службу в Афганистане.

Установление власти “Талибана”