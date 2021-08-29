На протяжении суток-полтора в Афганистане может произойти новый теракт - Байден
КИЕВ. 29 августа. УНН. Президент США Джозеф Байден заявил, что в Афганистане в течение ближайших 24-36 часов может произойти новый теракт. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Белый дом.
Детали
По словам Байдена, американское военное командование сообщило ему, что новая атака “с высокой вероятностью” может произойти в течение ближайших 24-36 часов. Байден добавил, что “ситуация до сих пор крайне опасной” и угроза террористических атак на аэропорт остается высокой.
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Глава Белого дома заявил, что встретился с полевыми командирами и аппаратом национальной безопасности, чтобы обсудить авиаудары Вашингтона по боевикам ИГ, которые, как считается, совершили теракт в Кабуле.
“Этот удар был не последним. Мы продолжим отслеживать всех причастных к этой ужасной атаки и заставим их поплатиться”.
Напомним
После установления власти “Талибана” в Афганистане в аэропорту Кабула обострилась ситуация, западные страны и НАТО предупреждали об угрозе атак. Уже 26 августа у здания аэропорта Кабула произошел теракт, устроенный террористом-смертником. Сообщалось, что в результате теракта погибли по меньшей мере 200 человек, среди которых 13 погибших американских военнослужащих.
Президент США Джозеф Байден приказал нанести удар в ответ на теракты в аэропорту Кабула.
Ответственность за взрывы на себя взяла “Исламское государство”. “Талибан” осудил нападение.
Установление власти “Талибана”
Боевики “Талибана” после 11-дневного наступления 15 августа без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над афганской столицей. Президент Афганистана Ашраф Гани сообщил, что сложил полномочия, чтобы не допустить кровопролития, и покинул страну. Западные страны эвакуировали или эвакуируют своих граждан и сотрудников. “Талибан” определил крайний срок для этого — до 31 августа.