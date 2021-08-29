На протяжении суток-полтора в Афганистане может произойти новый теракт - Байден

КИЕВ. 29 августа. УНН. Президент США Джозеф Байден заявил, что в Афганистане в течение ближайших 24-36 часов может произойти новый теракт. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Белый дом.

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По словам Байдена, американское военное командование сообщило ему, что новая атака “с высокой вероятностью” может произойти в течение ближайших 24-36 часов. Байден добавил, что “ситуация до сих пор крайне опасной” и угроза террористических атак на аэропорт остается высокой.

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Глава Белого дома заявил, что встретился с полевыми командирами и аппаратом национальной безопасности, чтобы обсудить авиаудары Вашингтона по боевикам ИГ, которые, как считается, совершили теракт в Кабуле.

“Этот удар был не последним. Мы продолжим отслеживать всех причастных к этой ужасной атаки и заставим их поплатиться”.